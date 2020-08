Geen mondmasker tijdens extreem zware arbeid in Heusden-Zolder

Heusden-Zolder -

Sinds 29 juli en tot en met 31 augustus is het dragen van een mondmasker altijd en overal verplicht op het ganse grondgebied van Heusden-Zolder. Dat werd door de burgemeester beslist als extra maatregel om het coronavirus in zijn gemeente in te dijken. In sommige omstandigheden is het dragen van een mondmasker niet verplicht. Zo als je jonger bent dan 12 jaar, tijdens verplaatsingen met de fiets, auto of bromfiets, tijdens het sporten en als je een medisch attest kan voorleggen. Vandaag heeft burgemeester Mario Borremans (GOED) een bijkomende uitzondering toegevoegd aan het reglement op het dragen van een mondmasker in Heusden-Zolder. “Diegene die extreem zware arbeid moeten verrichten zijn vanaf vandaag niet verplicht om een mondmasker te dragen tijdens hun werk”, aldus burgemeester Borremans. “Denk maar aan arbeiders die de huisvuilophaling organiseren of de bouwvakkers. De toevoeging is er gekomen naar aanleiding van het warme weer en de omstandigheden waarin deze personen moeten werken. De gemeenschapswacht-vaststeller zal mee toezicht houden op de correcte naleving van dit reglement en eventuele overtreders bestraffen met een GAS-boete.”