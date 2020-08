Contacttracers vragen voortaan naar tweede verblijf

Contacttracers zullen voortaan vragen of een persoon zijn of haar quarantaine in een tweede verblijf uitzit. Dat meldt waarnemend gouverneur Anne Martens. Daarmee moet er meer duidelijkheid komen over waar tweedeverblijvers verblijven tijdens hun quarantaine. Martens klaagde eerder de onduidelijkheid daaromtrent aan op de Nationale Veiligheidsraad. Ook wie in een hotel of vakantiehuis verblijft, moet dat meegeven.