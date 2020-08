“Dit is totaal onverantwoord gedrag”, en toch wil verkeersinstituut helm op de step niet verplichten

Aan 70 kilometer per uur op de Brusselse Ring met een elektrische step. De beelden zijn ook voor verkeersinstituut Vias verbijsterend. “Dit is totaal onverantwoord gedrag. Zo’n step mag maar 25 kilometer per uur. Als er iets gebeurt, zal hij niet enkel zelf zware verwondingen oplopen, maar hij is ook totaal niet verzekerd”, zegt Benoit Godart, woordvoerder van Vias.