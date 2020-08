Diestenaar onder invloed bijt agent in hoofd

Diest -

Een 38-jarige man uit Diest kwam afgelopen weekend met zijn auto naar het politiekantoor in Diest. Hij liet zijn wagen met geopend portier aan de ingangspoort achter, stormde zonder mondkapje de onthaalruimte van het politiekantoor binnen, begin te roepen en te tieren en vertelde een totaal onsamenhangend verhaal. De man was duidelijk onder invloed. Omdat hij een gevaar vormde voor zichzelf en anderen overmeesterden agenten de man en sloten hem op in een cel. De man beet daarbij een agent in het hoofd die daardoor een week werkonbekwaam is. Het parket van Leuven onderwierp de agressieveling aan een medisch onderzoek waarna de man is opgenomen in een instelling. Omdat hij zijn auto bestuurd had onder invloed is zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. (tb)