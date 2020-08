Gerechtelijk onderzoek naar Diestse dief met ijzeren staaf in

Diest -

In het Warandepark in Diest ontstond er in de nacht van zaterdag op zondag onenigheid tussen een aantal jongeren. De jongeren waren in verschillende groepjes aan het drinken in het park. Twee jongens uit de verschillende groepjes zouden elkaar wat beginnen jennen zijn. Toen één van deze jongens wegfietste, zou de andere hem samen met zijn vrienden per auto zijn gevolgd. In Ten Aerde kwam het opnieuw tot een confrontatie waarbij er gevochten werd. De 20-jarige verdachte uit Diest zou het slachtoffer, een 20-jarige uit Laakdal, hebben bedreigd met een ijzeren staaf en zijn rugzak en heuptas met gsm en portefeuille hebben gestolen. In zijn verhoor bij de politie stelt de verdachte dat hij de spullen na het gevecht op de grond zag liggen en weggooide. Het parket van Leuven vorderde een gerechtelijk onderzoek naar diefstal met geweld. De verdachte is voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Leuven en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. (tb)