Drugsdealer uit Diest verstopte drugs in dashboard

Diest -

De politie van zone Demerdal heeft een verdachte drugdealer gearresteerd. Dat meldde het Leuvense parket maandag. De politie was opgeroepen voor een huurgeschil over de woonst van de 19-jarige verdachte in Diest. Tijdens de interventie van de politie kwam het druggebruik van de bewoner ter sprake en gaf hij zelf aan drugs in huis te hebben. In het appartement lag 12,50 gram cannabis, 6 amfetaminetabletten en hallucinogene kruiden. In de auto van de man vond de politie 48,5 XTC-pillen die verpakt waren in verschillende kleine hoeveelheden. Ze zaten verstopt achter het dashboard. De man gaf ook aan dat er een laptop in zijn appartement lag die gestolen was uit de basisschool van Deurne op 9 juli jongstleden. Hij had ook nog een boksijzer in huis. De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Leuven en onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Hij is opgesloten in de Leuvense hulpgevangenis.