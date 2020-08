Een Grieks restaurant heeft het perfecte antwoord gevonden op berichtjes van Influencers die vragen om gratis te komen eten in ruil voor wat reclame op hun Instagram-account. Maar volgens het restaurant zijn influencers niet even tevreden en is er nog niemand op het voorstel ingegaan.

We zijn het gewend om door Instagram te scrollen en foto’s te zien van influencers die hun beste leven leiden, of het nu gaat om een verblijf in een ongelooflijk resort of om een diner bij kaarslicht ...