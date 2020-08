Westerlo dagvaardt Pro League en KBVB: Kempense club vraagt onmiddellijke toetreding tot 1A

Westerlo dagvaardt de Pro League en de voetbalbond in kortgeding. De Kempense club vraagt om net als Waasland-Beveren, Beerschot en Oud-Heverlee Leuven te worden opgenomen in 1A. Dinsdag wordt de zaak ingeleid voor de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, vrijdag – een dag voor de competitiestart in 1A – valt er mogelijk al een beslissing.