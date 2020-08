‘Wokefishing’: dit gedrag tijdens het daten is niet wat het lijkt

Er is een nieuw fenomeen dat steeds vaker opduikt tijdens het (online) daten: ‘wokefishing’. Dat is liegen over je politieke voorkeuren om op een goed blaadje te staan bij je vlam.

‘Wokefishing’ is door de Amerikaanse journaliste Serena Smith tot de laatste nieuwe datingtrend uitgeroepen. De term is een samentrekking van twee Engelse woorden woke en fishing. Woke, betekent dat je een hoog bewustzijn hebt van kwesties met betrekking tot sociale en raciale rechtvaardigheid. Fishing komt in dit geval van het woord catfishing, dat wordt gebruikt om iemand aan te duiden die online een valse identiteit aanneemt om relatie aan te knopen met anderen.

In de praktijk doet iemand die zich schuldig maakt aan ‘wokefishing’ alsof hij of zij vooruitstrevende politieke opvattingen heeft. Dat alles om potentiële partners te strikken. In het echte leven zijn deze mensen echter niet zo activistisch of politiek ingestemd. Integendeel: de onderwerpen waarover ze vurig praten, kunnen hen eigenlijk niet boeien of ze zitten eigenlijk op een totaal andere golflengte. Smith waarschuwt voor mannen die in hun beschijving zeggen dat ze een feminist zijn. “Let er dan vooral op hoe hij vrouwen behandelt”, zegt de vrouw die er reeds ervaring mee had in een interview met Vice.

Het blad laat mensen aan het woord die ervaring hebben met dit datinggedrag. Een van hen is de 19-jarige Engelse Hannah met Arabische roots. “Toen we elkaar leerden kennen, vertelde hij hoe vreselijk ‘blank’ zijn opleiding was. Hij wenste dat het zuiden van Engeland, waar hij woont, diverser was. Het echter ging snel bergafwaarts op de meest extreme manier mogelijk”, zegt de jongedame. “Hij stelde me al lachend voor aan zijn vrienden als ‘zijn vuile Arabische vriendin’. Op een dag begon hij te huilen en zei hij dat hij vroeger lid was van extreemrechtse groepen. Hij liet me ook nog weten dat hij vroeger nooit met een niet-blanke vrouw wilde trouwen omdat hij dacht dat “kinderen van een gemengd ras onzuiver waren”, aldus Hannah die het kort daarna uitmaakte.