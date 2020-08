Expert na ongeval met pick-up in Houthalen: “Verwondingen twee tot drie keer erger”

De Dodge Ram die zondag op dertien auto’s inbeukte in Houthalen-Helchteren is een kolos op wielen van 2,7 ton zwaar, bijna 6 m lang, 2 m hoog en 252 centimeter breed. Jaarlijks verkopen onafhankelijke dealers er zo’n 1.000 stuks van. “Eigenlijk hoort deze wagen niet thuis op onze wegen”, zegt prof mobiliteitswetenschappen Koen Brijs.

De populariteit van de Amerikaanse pick-uptruck of de uitvergrote SUV is de afgelopen jaren geëxplodeerd in België. Er rijden er zo’n 55.000 van rond op onze wegen. De verkoop stijgt jaar na jaar. 2012 ...