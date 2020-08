Foodbloggers presenteren hun favoriete zomergerecht: groene pastasalade met mozzarella en basilicum van As Cooked by Ginger

Foto: As Cooked by Ginger

Deze zomer gaan we op zoek naar de favoriete seizoensgerechten van acht Belgische foodbloggers. Zoet, hartig of gewoon verfrissend tijdens de hete temperaturen, het kan allemaal. Laurence, de vrouw achter As Cooked by Ginger, gaat voor een klassieker: pastasalade. Maar wel eentje met groene erwtenpasta om het zo toch een eigen twist te geven.

“In de zomer houd ik wel van simpele gerechtjes. Niet te veel tijd in de keuken spenderen om zo veel mogelijk te kunnen genieten van de tafelmomenten in de tuin primeert dan. Dit gerechtje is superlekker en fris en je kunt het op verschillende momenten eten.”

“Het is zowel een tof gerechtje om als lunch te eten, maar het kan evenzeer als licht avondmaal of side dish bij de barbecue gegeten worden. Het past bij zowel vlees als vis dus je kan de salade aanvullen zoals je zelf wilt.”

Ingrediënten (voor twee personen):

230 g groene erwtjespasta

20 ml witte wijnazijn

30 ml olijfolie

2 el citroensap

150 g mini mozzarella

50 g pijnboompitten

50 g parmezaanschilfers

handvol verse basilicum

peper, zout

Werkwijze:

1. Kook de pasta gaar zoals aangewezen op de verpakking. Giet af, spoel onder koud water en doe de pasta in een mengkom.

2. Meng de witte wijnazijn, de olijfolie en het citroensap en giet het bij de pasta. Rooster de pijnboompitten en snijd de verse basilicum in fijne reepjes. Voeg samen met de mozzarella en parmezaanschilfers toe aan de pasta. Meng en kruid met peper en zout.