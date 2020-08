Dilsen-Stokkem overschrijdt als dertiende Limburgse gemeente het alarmpeil

Dilsen-Stokkem - In Dilsen-Stokkem raakten de afgelopen week vijf inwoners besmet met het coronavirus. De gemeente overschrijdt daarmee als dertiende in Limburg het alarmpeil van 20 besmettingen per 100.000 inwoners.

In onze provincie kwamen er tussen 23 en 29 juli 172 nieuwe coronabesmettingen bij. In dertien gemeenten ligt het aantal besmettingen per 100.000 inwoners intussen boven het alarmpeil van 20. Al moet daarbij opgemerkt worden dat in kleinere gemeenten de alarmgrens snel overschreden wordt bij enkele besmettingen.

Dilsen-Stokkem verloor afgelopen weekend zijn coronavrije status, en overschrijdt in de cijfers van maandag al de alarmgrens. De afgelopen week testten er immers vijf inwoners positief op Covid-19, oftewel 24 per 100.000 inwoners. “Er lijkt geen verband te zijn tussen de besmettingen”, zegt burgemeester Sofie Vandeweerd. “Sommigen weten niet waar ze het virus hebben opgelopen, anderen weten intussen dat het van een familielid komt. Sinds vorige week hebben we ook toegang tot de cijfers op wijkniveau. Daaruit blijkt dat de besmettingen uit vier verschillende deelgemeenten komen.”

Het gemeentebestuur van Dilsen-Stokkem ging na de eerste besmetting meteen zelf aan de slag met contactopsporing. “We werken daarvoor samen met de huisartsen van eerstelijnszone Maasland”, zegt Vandeweerd. “Wij weten meestal onmiddellijk van de besmetting, nadat de patiënt zelf gecontacteerd is. We vragen hen om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen en mensen te informeren met wie ze nauw contact hebben gehad.”

Mijngemeenten

Het hoogste aantal besmettingen situeerde de afgelopen week opnieuw in de mijngemeenten Houthalen-Helchteren (23), Genk (22), Heusden-Zolder (21) en Beringen (19). Ook in Hasselt kwamen er tussen 23 en 29 juli 19 nieuwe coronabesmettingen bij. De gemeente Heers is sinds deze week opnieuw coronavrij. Intussen zijn er 11 Limburgse gemeenten al minstens een week coronavrij. Vijf van die gemeenten zijn twee weken of langer coronavrij: Borgloon, Halen, Hamont-Achel, Herstappe en Hoeselt.

In de Limburgse ziekenhuizen werden al vier dagen geen nieuwe Covid-patiënten meer opgenomen. In totaal zijn er in onze provincie nu nog twaalf Covid-patiënten gehospitaliseerd, waarvan één op intensieve zorgen. Op nationaal niveau is er wel een duidelijke stijging van het aantal ziekenhuisopnames zichtbaar. 271 Covid-patiënten zijn gehospitaliseerd, waarvan er 58 op intensieve zorgen verblijven. De afgelopen week kwamen er gemiddeld 24 nieuwe patiënten per dag bij, een stijging van 35 procent ten opzichte van een week eerder. Het aantal patiënten op intensieve zorgen is verdubbeld sinds begin juli.

591 besmettingen

“Het virus circuleert opnieuw intens op ons grondgebied”, zei viroloog Steven Van Gucht maandagochtend tijdens de persconferentie. Tussen 23 en 29 juli raakten dagelijks gemiddeld 491 Belgen besmet met het coronavirus. Een week eerder waren er dat nog 292, een stijging van 68 procent. Afgelopen donderdag testten 591 Belgen positief op het virus. De voorbije week stierven gemiddeld 2,7 personen aan de gevolgen van een Covid-besmetting.

“Dit is niet alleen een probleem in Antwerpen”, benadrukte Van Gucht. “We zien stijgingen op verschillende plaatsen, in bijna alle provincies. Vooral in dichtbevolkte steden en in wijken met een lagere socio-economische status.” Bovendien komen de besmettingen voor in alle leeftijdscategorieën. “Het meeste aantal besmettingen vindt nog steeds plaats bij twintigers en dertigers, maar intussen zien we de cijfers ook stijgen in andere leeftijdsgroepen. Waaronder de jongsten en de oudsten.”

Complottheorieën

Van Gucht had het verder ook nog over coronamoeheid bij sommige mensen. “Er is een tendens om schuldigen te zoeken en kritiek te geven”, zei hij. “Sommigen die de maatregelen beu zijn, twijfelen soms aan de realiteit van de verspreiding van het virus en aan de ernst van de infectie. Er circuleren misvattingen en complottheorieën op het internet. Dat zijn begrijpelijke reacties. Het virus is een onzichtbare vijand, maar deze crisis is heel reëel en we moeten dit samen oplossen.”