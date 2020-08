Foodbloggers presenteren hun favoriete zomergerecht: Turks brood met geroosterde varkenswang van BBQ Bastard

Deze zomer gaan we op zoek naar de favoriete seizoensgerechten van acht Belgische foodbloggers. Zoet, hartig of gewoon verfrissend tijdens de hete temperaturen, het kan allemaal. Dit keer steken we de barbecue aan voor het recept voor Turks brood met geroosterde varkenswang van Simon, alias de BBQ Bastard.

“Een zomer zonder barbecue is geen zomer... Dat staat vast. Hoewel ik mij niet laat beperken tot die tijd van het jaar om die aan te steken, merk ik dat we in Vlaanderen nog vaak die manier van koken linken aan mooi weer. Terwijl deze varkenswangetjes rustig liggen te roken op de grill, kan je aan een uitgebreid verfrissend aperitief beginnen.”

“Varkenswangen zijn kleine smaakbommetjes. We kennen ze ondertussen in de winterse stoofpotjes, maar met dit recept krijgen ze ook hun plaats in de zomer. Bovendien kan deze lichte toast zowel als voorgerechtje of als lunch worden geserveerd, naargelang het hongergevoel op hete zomerse dagen.”

Ingrediënten:

4 varkenswangetjes

4 sneden geroosterd luchtig brood Turks brood

Voor de pekel

1 l water

50 gr zout

1 handvol groene kruiden (tijm, rozemarijn, oregano, salie, …)

1 tl mosterdzaadjes

1 blad laurier

Toppings

cress, munt of venkel loof

1 zure appel

gepekelde radijsjes

2 el zure room

2 tl mierikswortel

Voor de gepekelde radijsjes

10 radijsjes

2 el rode wijn azijn

1 el witte wijn azijn

1 el honing

Werkwijze:

Voor de gerookte varkenswangetjes

1. Meng de ingrediënten voor de pekel en verwarm lichtjes tot kookpunt. Laat vervolgens afkoelen en plaats de varkenswangetjes erin gedurende minimum 8 uur.

2. Haal de varkenswangetjes uit de pekel en dep goed droog.

3. Bereid je barbecue voor op een indirecte sessie tegen lage temperatuur (+-100°C).

4. Rook de varkenswangetjes +-4-5 uur tot ze een mooie rook kleur hebben en gaar zijn (minimum 75°C)

Gepekelde radijsjes

1. Meng ondertussen de ingrediënten voor de pekel voor radijsjes.

2. Snij de radijsjes in 8 schijfjes en plaats in de pekel.

Afwerking

1. Rooster het Turks brood op de barbecue

2. Meng de zure room met mierikswortel en smeer over de bodem van de broodjes

3. Leg enkele fijne sneden van de varkenswang hier bovenop en werk af met fijne reepjes (julienne) zure appel en gepekelde radijsjes. Fleur het geheel verder op met atsina cress of venkelloof.