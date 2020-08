Jordan Botaka (ex-STVV) bekomt van zware botsing met Sammy Bossut: “Ik dacht dat mijn been gebroken was”

AA Gent oefende afgelopen weekend op het veld van Zulte Waregem. In die partij kwamen thuisdoelman Sammy Bossut en Buffalo Jordan Botaka zwaar met mekaar in botsing. Bossut liep een hersenschudding en een schedelbreuk op. Botaka komt er met de schrik vanaf. “Ik dacht nochtans dat mijn been gebroken was, zo’n slag.”