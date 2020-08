Handtas van 1.700 euro van Bottega Veneta wordt verward met... hondenpoepzakje

Is het een handtas of een hondenpoepzakje? Op sociale media raken ze maar niet uitgepraat over waar de BV Twist van Bottega Veneta nog het meest op lijkt.

Het Italiaanse luxemerk Bottega Veneta scoort onder de bloggers en influencers de laatste tijd bijzonder goed met handtassen zoals onder meer The Pouch, maar of het met de BV Twist ook zo’n vaart zal lopen, is nog maar de vraag. De handtas, die tussen de 1.100 en 1.700 euro kost, wordt op sociale media namelijk vergeleken met een zakje voor hondenpoep.

Online en in The Sun wordt er in elk geval flink mee gelachen. “Ik scrolde online door wat designerhandtassen en proestte bijna mijn thee uit toen ik zag hoe duur en belachelijk deze was”, vertelt een Londense aan de Britse krant. “Ik heb zelf een hond en ga veel naar de losloopweide. Toen ik de tas zag, moest ik meteen aan de extra grote hondenpoepzakjes denken die een vriendin van mij voor haar grote hond nodig heeft.”

Vooral de zwarte, blinkende versie van de BV Twist wordt door de gelijkenis door de mangel gehaald. Zelf omschrijft Bottega Veneta het als een “zachte, zakvormige handtas in kalfsleder die eruitziet alsof die casual geknoopt is”. Opvallend is ook dat tas (in tegenstelling tot een hondenpoepzakje) niet langs boven wordt geopend, maar onderaan een rits heeft.

