Systeem kleurcodes wordt aangepast

Gestrande Belg in Zwitserland: Annelies Vervoort Foto: if

De procedure om aan verschillende Europese regio’s een oranje of rode kleurcode te geven, zal aangepast worden. Dat bevestigt de FOD Volksgezondheid.

De federale overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken heeft zaterdag verschillende regio’s in Zwitserland (rond het meer van Genève), Bulgarije, Roemenië, Frankrijk en Spanje een rode kleurcode gegeven. Dat betekent dat reizen dat reizen naar deze regio’s op dit ogenblik niet is toegelaten. Landgenoten die eruit terugkeren, moeten in quarantaine en een coronatest ondergaan. De beslissing zorgde voor heel wat frustraties.

‘De procedure wordt morgen aangepast’, bevestigt Vinciane Charlier, woordvoerster van de FOD Volksgezondheid. Morgen komt de evaluatiecel Celeval opnieuw samen. Pas na die bijeenkomst is viroloog Steven Van Gucht, die de komende twee weken voorzitter is van Celeval, bereid om meer informatie te geven. ‘Om misverstanden te voorkomen’, klinkt het bij FOD Volksgezondheid.

Zwitserland

Vooral uit Zwitserland kwam heel wat kritiek. Zo moest Intersoc, een vzw die voor de Christelijke Mutualiteit vakanties organiseert, plots honderden vakanties annuleren. Ook landgenoten in de rode of oranje gebieden begrepen de beslissing niet. ‘Wij zijn gisteren vijftien kilometer gaan wandelen en kwamen nog geen twintig mensen tegen. Ik heb me de afgelopen maanden nog nooit zo veilig gevoeld als hier’, aldus Annelies Vervoort (34), die op reis is in Zwitserland.

Later op de dag volgde ook de Zwitserse politiek. ‘We weten niet op welke criteria België zich baseert’, reageerde Rebecca Ruiz, minister voor Volksgezondheid in Vaud. Zwitserland heeft zondag aangeklopt bij de Europese Unie om te vermijden dat andere Europese landen dezelfde maatregel zouden nemen als België.

Epidemiologisch kader

Karl Lagatie, woordvoerder van Buitenlandse Zaken, benadrukt dat de FOD Buitenlandse Zaken zelf geen beslissingen neemt. ‘Wij brengen enkel de boodschap over. Het is de evaluatiecel die alles in kaart brengt en de knopen doorhakt. Ze volgen niet alleen de statistische, maar ook de sanitaire ontwikkelingen’, aldus Lagatie. ‘We doen beroep op de experts omdat we veel belang hechten aan het epidemiologisch kader.’

Online is erg moeilijk terug te vinden welke parameters nu precies gebruikt worden om te bepalen wanneer aan een regio in Europa code oranje of rood wordt toegekend.

Een overzicht:

Code rood geldt nu voor delen van Bulgarije (de noordoostelijke en zuidwestelijke regio’s), de Zwitserse regio Meer van Genève (Genève, Lausanne en Montreux), Roemenië (centrum, zuidoosten, Zuid-Muntenia en Sud-Vest Oltenia).

In Frankrijk kleurt het departement Mayenne rood. In Spanje kleuren naast provincie Lleida in Catalonië en provincia Huesca in Aragon de regio’s Navarra en Barcelona rood.

Code oranje blijft van kracht in de Spaanse regio’s Girona, Tarragona, Baskenland, La Rioja, Extremadura, Soria en Guadalajara. Castellón, Valencia, Murcia en Almeria worden oranje. Verder wordt code oranje uitgebreid naar grote delen van Kroatië, delen van Nederland (Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Holland), Malta, delen van Polen en Oost-Slovenië.

Verder worden ook Ile de France (behalve Seine-et-Marne, dat groen blijft), Pays de la Loire, Région du Nord (Nord-Pas de Calais), Haut-Rhin, Haute-Savoie) oranje.