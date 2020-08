Greg Van Avermaet voor de start van Trittico Lombardo: “Voelde me heel slecht na Strade Bianche”

Twee dagen na de Strade Bianche wordt er vandaag opnieuw gekoerst in Italië. Tijdens de Gran Trittico Lombardo (Pro Series) is het vanuit Belgische hoek uitkijken naar olympisch kampioen Greg Van Avermaet, maar die start met vraagtekens. “Het parcours ligt me, maar misschien ben ik nog niet hersteld van zaterdag.”

Van Avermaet finishte zaterdag als achtste in de Strade Bianche, maar voelde zich na de wedstrijd niet al te best. Dat vertelde de 35-jarige Oost-Vlaming van het CCC Team voor de start in Legnano. “Ik heb me zaterdag na de koers heel slecht gevoeld. Ik heb na afloop ook niet goed geslapen. Een soort zonneslag, of zo. Het was door de hitte een zware wedstrijd. Daar moest ik toch even van herstellen. Gisteren nam ik een rustdag. Misschien ben ik vandaag nog niet hersteld van de Strade. Gelukkig is het nu niet zo warm.”

De Gran Trittico Lombardo is een samenraapsel van drie najaarskoersen die door de coronacrisis niet kunnen doorgaan: de Tre Valli Varesine, Coppa Bernocchi en Coppa Agostoni. De heuvelachtige finale in Varese moet Van Avermaet liggen. “Het is een mooie wedstrijd met een mooie finale, zoals je die in Italië altijd hebt. Het parcours ligt me, maar het is afwachten hoe ik ben gerecupereerd van zaterdag. Ik vat vandaag vooral aan als een goeie training, maar hoop er wel bij te zijn als er iets gebeurt. Kijken hoe de benen aanvoelen.”

Komende zaterdag staat met Milaan-Sanremo het eerste monument van dit vreemde seizoen op de agenda. In de aanloop naar de klassieker past Van Avermaet woensdag normaal gezien voor Milaan-Turijn, een sprinterswedstrijd. “Dat parcours ligt me niet echt. Ik zet alles op zaterdag. We gaan Sanremo verkennen, want het parcours daarvan is veranderd.” (belga)