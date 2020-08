Paus emeritus Benedictus XVI is ernstig ziek geworden na een reis naar Duitsland. Hij zou last hebben van wondroos, zegt biograaf Peter Seewald tegen de krant Passauer Neue Presse.

De 93-jarige Benedictus trad in 2013 om gezondheidsredenen terug als paus. Hij bezocht in juni zijn zieke broer Georg in Beieren. Het was de eerste keer sinds zijn vertrek als kerkvorst dat Benedictus ...