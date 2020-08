Ashley Graham laat trots haar striemen zien in nieuwe bikinishoot

Zo’n zes maanden nadat ze is bevallen van haar eerste kindje, poseert plus-sizemodel Ashley Graham (32) in een nieuwe badpakkencampagne van Swimsuits For All met de duidelijke striemen die ze daar aan heeft overgehouden. De foto’s kunnen op heel wat enthousiasme rekenen bij haar vele volgers.

Ashley Graham, zowat het bekendste plus-sizemodel ter wereld, werkt opnieuw samen met Swimsuits For All. In enkele van de vorige campagnes voor dat badmodelabel omarmde ze haar cellulitis en rondingen, maar dit keer is ze op de foto’s te zien met de striemen die ze aan haar zwangerschap heeft overgehouden. Het topmodel ging naar eigen zeggen dit keer nog een stapje verder in het blootgeven van zichzelf.

“Ook dit keer wilde ik niet dat er enige Photoshop aan te pas kwam”, zegt ze in een reactie aan People. “Ik wil dat mensen me zien zoals ik ben, want iedereen draagt zijn eigen verhaal mee. Heel wat vrouwen die ik spreek worstelen met hun zelfbeeld en zelfvertrouwen. Ik wil dat ze begrijpen dat we allemaal zaken hebben waarvan de maatschappij van ons verlangt dat we ze wegstoppen, maar waarom zouden we dat doen? Dus hier ben ik om alles met jullie te delen en ik ben er nog trots op ook.”

En dat kan op heel wat enthousiasme rekenen bij haar meer dan elf miljoen volgers. Vooral haar collega-mama’s zijn blij met het krachtige beeld dat ze schetst. “Bedankt om striemen te helpen normaliseren”, klinkt het onder meer.