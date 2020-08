Excel Moeskroen heeft de komst van Serge Tabekou aangekondigd. De 24-jarige Kameroense winger speelde de voorbije drie seizoenen voor 1B-club Union.

Afgelopen seizoen was Tabekou goed voor 8 doelpunten in 26 wedstrijden in de Proximus League. Tabekou kwam in 2015 in België terecht bij AA Gent. De Buffalo’s leenden hem uit aan het Franse Sedan en Oud-Heverlee Leuven, alvorens hij verkaste naar Union. (belga)