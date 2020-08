Worden coronavaccins straks in Hamont-Achel verpakt?

De internationale geneesmiddelenfabrikant Alnylam Pharmaceuticals heeft 1 miljoen euro geïnvesteerd in de samenwerking met Sharp Belgium in Hamont-Achel. Bedoeling is dat alle geneesmiddelen van Alnylam in Limburg zullen verpakt worden, ook het kandidaat-vaccin tegen Covid-19 dat de fabrikant momenteel in ontwikkeling heeft.