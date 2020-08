Burberry ontkent dat het ontwerper Riccardo Tisci op straat wil zetten

Burberry heeft er enkele moeilijke maanden opzitten en dat wakkerde de geruchten rond een mogelijk vertrek van creatief directeur Riccardo Tisci aan. Het Britse modehuis heeft nu echter laten weten dat het helemaal niet van plan is om hem de laan uit te sturen.

Burberry zag zijn cijfers in 2020 een angstwekkende duik nemen. Zo verloren de aandelen in het eerste kwartaal zo’n veertig procent van hun waarde, zag het modehuis zijn verkoop in Europa met 75 procent dalen en er zouden daardoor vijfhonderd jobs op de tocht staan bij het bedrijf. Hoewel de cijfers sinds juni weer de positieve richting uitgaan, leek het er eventjes op als zouden de slechte resultaten ook de kop kosten van creatief directeur Riccardo Tisci.

Die geruchten werden gevoed door onder meer een tweet van Pierre A. M’Péle, senior redacteur van Love Magazine. “Riccardo Tisci vertrekt bij Burberry”, schreef hij op Twitter, in een bericht dat intussen alweer werd verwijderd. Burberry heeft vervolgens in een reactie aan The Financial Times laten weten dat de Italiaanse hoofdontwerper het label niet zal verlaten.

Riccardo Tisci is nog maar sinds maart 2018 aan de slag bij Burberry. Hij werd destijds aan boord gehaald om het traditionele Engelse label een meer sportieve make-over te geven. Voordien was Tisci twaalf jaar aan de slag als creatief directeur bij Givenchy.