De Duitse politie heeft twee erotische feestjes in Hamburg vroegtijdig beëindigd, omdat de deelnemers zich niet hielden aan de coronavoorschriften. Dat melden lokale media.

Het ene feest was volgens de politie een “seksueel open evenement” in een leegstaand gebouw, waar tientallen mensen op af waren gekomen. Het was aangekondigd op Facebook onder de titel ‘Your Pride Fuck ...