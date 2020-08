Mama deelt eenvoudig TikTok-trucje om van vervelend zand af te geraken

Een dagje naar het strand met de kinderen, dat leidt onvermijdelijk tot zand in de schoenen, tussen de tenen en noem maar op. Een TikTokkende mama deelde een trucje zodat je er snel vanaf kunt geraken. Je hebt er bovendien maar één handig hulpmiddel voor nodig.

Net als heel wat andere mama’s en papa’s werd ook TikTokker Stephanie Scheff na een dagje op het strand geconfronteerd met een spoor van zand bij de kinderen. Niet alleen vinden ze het vaak vervelend, het komt ook in de auto terecht en uiteindelijk zelfs thuis. Om dat te vermijden, neemt ze bij een uitstapje naar zee altijd een fles talkpoeder voor baby’s mee.

Het werkt heel eenvoudig. Strooi wat talkpoeder over bijvoorbeeld de voeten en wrijf ze ermee in. Daardoor komt het zand meteen los en zijn de voetjes in een mum van tijd zandvrij verklaard. Bovendien ruikt het ook nog eens heel lekker, geeft Stephanie nog mee.

Het trucje valt alvast in goede aarde bij heel wat ouders. In geen tijd werd het filmpje meer dan 250.000 keer bekeken.