Percy Tau is in België gearriveerd, Anderlecht huurt hem voor één seizoen zonder aankoopoptie

Zoals aangekondigd speelt Percy Tau komende seizoen voor Anderlecht. Dat leent hem voor één seizoen zonder aankoopoptie van het Engelse Brighton & Hove Albion. Tau speelde vorig seizoen voor Club Brugge.

De Zuid-Afrikaanse flankspeler landde vanochtend in Brussel vanuit zijn thuisland, een tocht die heel wat voeten in de aarde had. Tau heeft trouwens al een serieus verleden in België. Eerst werd hij door zijn werkgever uitgeleend aan Union in 1B. Hij maakte dat seizoen zoveel indruk, onder anderen in een bekerwedstrijd op Anderlecht, dat Club Brugge wel iets in hem zag. De Zuid-Afrikaan nam vorig jaar een denderende start, veroverde heel wat supportersharten maar deemsterde nadien volledig weg. De Bruggelingen besloten dan ook om niet meer verder te gaan met de flankaanvaller.

Anderlecht ziet wel nog brood in Tau. Hij moet op de flank de concurrentie aangaan met Jeremy Doku. Met zijn attractieve speelstijl hoopt Anderlecht dat Tau al snel de harten van de paarswitte fans kan veroveren.