Sammy Bossut (34) liep zaterdag een zware hersenschudding en een schedelfractuur op na een botsing in een oefenmatch tegen AA Gent. Tommy, een van de drielingbroers van de doelman van Zulte Waregem, is er het hart van in: “Toen ik de beelden zag, stond ik te trillen op mijn benen.”