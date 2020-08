Bruno Venanzi verkoopt 50% van zijn aandelen in Standard aan de Luikse ondernemer François Fornieri (57). Venanzi blijft wel aan boord als voorzitter van de Rouches.

Fornieri is de CEO en oprichter van het Waalse farmabedrijf Mithra, waar ook Anderlecht-eigenaar Marc Coucke aandelen in heeft. Eerder was hij ook sponsor van de vrouwenploeg van de Rouches.

De Luikenaar ...