Spaanse politie zoekt Belgisch koppel dat niet kwam opdagen voor verplichte coronatest

De Spaanse politie is op zoek naar een Belgisch koppel dat niet kwam opdagen voor een verplichte coronatest. Dat melden lokale media.

Het Belgische koppel moest zich zondag aanmelden in het Barbanza-ziekenhuis in A Coruña, in de noordwestelijke Spaanse regio Galicië, voor een verplichte coronatest. Toen dat niet gebeurde, bracht het ziekenhuis de lokale autoriteiten op de hoogte. De politie speurt het koppel nu actief op. Aangezien ze mogelijk besmet zijn met het coronavirus, worden ze ervan verdacht een “misdrijf tegen de publieke gezondheid” te hebben begaan”.

Spanje neemt dergelijke misdrijven ernstig, omdat het risico bestaat dat ze het coronavirus verspreiden. Wetenschappelijk onderzoek wees uit dat één besmette persoon het virus makkelijk aan een dozijn anderen kan doorgeven. Dat zou kunnen leiden tot een exponentiële groei van het aantal besmettingen in de regio, en een nieuwe uitbraak en bijhorende lockdown die de lokale economie zware schade kan toebrengen. In Galicië werden zondag 321 besmettingen genoteerd, 13 meer dan zaterdag.