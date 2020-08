Twee op de drie toeristen vullen formulier niet in bij terugkeer

Zaterdag, Adinkerke, grens met Frankrijk. Het is wisselweekend, dus keren veel mensen terug van hun buitenlandse reis. Maar sinds 1 augustus is het verplicht om 48 uur vóór thuiskomst een digitaal formulier in te vullen. De maatregel geldt voor iedereen, ongeacht of je in een groene, oranje of rode zone op vakantie bent geweest. Maar dat blijken toeristen die met de auto op reis gingen amper te doen.