Spurkerklieten hangen toch de feestvlag uit

Bilzen - Helaas was er dit jaar in meer dan 120 jaar geen kermis in Spurk-Bilzen. De eerste kermis dateert van 1898.

Dat was even heel vreemd. Geen danstent, geen vierdaagse kermisvreugde, geen koers, geen namiddag voor zieken en gehandicapten en senioren en... geen kegelbaan. De kegelbaan is het uithangbordje van deze traditionele kermis die zich in een kleine gemeenschap bevindt, maar wel bekend is ver buiten Bilzen.

Maar toch was er een kermisgevoel. Eerst en vooral hadden alle inwoners van Spurk weer de "feestvlag" uitgehangen aan hun woning.

En daar was het Comité Spurk Feest zeer blij om.

Maar ook hadden enkele foorkramers er aan gehouden toch af te zakken naar Spurk. De stad Bilzen had gezorgd voor de veiligheid wat betreft de coronamaatregelen en het Buurthuis had voor de nodige afstanden gezorgd van een gezellig terras. De bubbel van vijf werd dan ook zeer goed opgevolgd.

Heel wat "Spurkerklieten" lieten het dan toch niet aan hun hartje komen en vonden de weg naar een gewijzigde kermislocatie dichtbij het Buurthuis. En het mag gezegd, de opgelegde maatregelen werden door iedereen strikt gevolgd.

Zo hadden we dan toch nog een beetje kermis in Spurk, in de hoop dat we er volgend jaar eens extra kermis mogen vieren in betere tijden.