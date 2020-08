Heemkring Vochte heeft zondag een antieke paardenlijkwagen een vaste plaats gegeven in de kerk van Vucht. De houten wagen is helemaal gerestaureerd. De lijkwagen is zo oud dat we niet meer weten of deze van de gemeente Meeswijk of Leut was”, zegt heemkundige Tony Schalenborgh. Ook de houten lijkwagen van Vucht staat in de kerk.