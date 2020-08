De Pro League wil de competitie zaterdag absoluut laten starten en werkt daarom aan een uitgebreider coronaprotocol. Zo mogen voetballers niet meer in elkaars armen springen na een goal. Samen juichen is verboden. Er wordt ook bekeken wanneer een match kan/moet worden uitgesteld door Covid-19: bij zeven besmettingen per ploeg ofwel nadat drie of vier spelers die op het laatste wedstrijdblad stonden besmet zijn.