Open Vld speelt Russische roulette

“Wij zijn beschikbaar om ze bij te sturen.” In een videoboodschap op Facebook is Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert vernietigend over de plannen die N-VA en PS hebben uitgewerkt om te onderhandelen over een nieuwe federale regering. Met die harde taal en door zich te blijven vastklampen aan zusterpartij MR, speelt Open Vld bewust Russische roulette: de kans dat de preformateurs de liberale partijen inruilen voor de groene is immers miniem gezien Ecolo altijd heeft gezegd nooit met N-VA te zullen regeren.