In volle zomerperiode pakt het Belgische limonademerk Ritchie uit met een reclamecampagne die je eerder zou verwachten van frisdrankgiganten Coca-Cola of Pepsi. Grote affiches in bushokjes moeten de consumenten prikkelen om de vintage limonades - geproduceerd en gebotteld in Diepenbeek - eens te proeven.