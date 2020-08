Een jaar geleden zat hij nog in een rolstoel en mentaal aan de grond. Zaterdag was hij de beste in de Strade Bianche. Wout van Aert (Jumbo-Visma) is beter en lichter dan hij ooit was. Met dank aan de recente hoogtestage in het spoor van ploegmaten Roglic, Dumoulin en Kruijswijk. “Tot onze eigen verbazing volgde hij hen probleemloos bergop.”