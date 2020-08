Excursie-yacht Miró ligt door coronacrisis werkloos op het Albertkanaal in Kanne

Riemst -

Elke zaterdag van eind april tot eind september vertrekt het yacht Miró vanuit Kanne voor een meerdaagse vaar-fietstocht door de Euregio. Na een ritje over het befaamde Limburgse fietsroutenetwerk of een bezoek aan de steden Maastricht of Luik wacht de bezoeker ’s avonds een gastronomisch diner, waarna hij in een luxe kajuit kan overnachten. “Het coronavirus trekt echter een lelijke streep door onze rekening en waar we ook aankloppen, vinden we nauwelijks gehoor” zucht kapitein Mart van der Kleyn.