Houthalen-Helchteren -

HOUTHALEN-HELCHTEREN - Een spookrijder heeft zondagavond op twee kruispunten op de Grote Baan in Houthalen een ware ravage aangericht. Als bij wonder vielen er geen doden bij de twee ongevallen waarbij in totaal tien voertuigen betrokken waren. Acht slachtoffers, onder wie twee zwaargewonden, zijn met spoed naar de ziekenhuizen gebracht. De bestuurder reed tegen het verkeer in tussen de twee kruispunten.