Geen evenementen in augustus, mondmasker verplicht op gemeenteplein

Heers - Sinds woensdag gelden er in België verstrengde maatregelen naar aanleiding van de stijgende coronacijfers. Ook in de gemeente Heers nam de lokale veiligheidscel enkele extra maatregelen.

Aan de lokale besturen werd gevraagd om alle evenementen ‘scrupuleus’ te herbekijken. “Wij hebben meteen alle geplande gemeentelijke activiteiten geannuleerd tot 1 september”, vertelt burgemeester Kristof Pirard. “We staan ook geen evenementen of eetdagen van verenigingen of particulieren toe in de maand augustus.”

Daarnaast besliste lokale veiligheidscel besliste de mondmaskerdracht te verplichten op het volledige gemeenteplein, in de speeltuin aan de gemeentelijke sporthal en in de wachtrijen voor winkels. “Ook op het containerpark en in alle publieke ruimtes van het administratief centrum is een mondmasker verplicht. De boodschap is eenvoudig: iedereen moet zich steeds aan deze regels houden om het besmettingsgevaar te vermijden”, besluit Pirard.

Frank Missotten