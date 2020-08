Spookrijder ramt auto’s op twee kruispunten in Houthalen: zes voertuigen betrokken, meerdere slachtoffers geklemd

Houthalen-Helchteren -

Een spookrijder heeft zondagavond op twee kruispunten op de Grote Baan in Houthalen een ware ravage aangericht. Rond 18.15 uur ramde een zwaar voertuig enkele auto’s op het kruispunt met de Ringlaan. Daarna reed de bestuurder door naar het kruispunt met de Koolmijnlaan. Daar reed het blauwe voertuig volgens getuigen aan hoge snelheid, door een rood licht tegen het verkeer in. De ravage is groot en er zijn meerdere slachtoffers die gekneld zaten in hun voertuig.