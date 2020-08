Wandeling loopt bijna fataal af voor koppel wanneer grond voor hun voeten wegzakt

Deze dramatische video van een wandelaar toont hoe twee andere wandelaars in de verte net ontsnappen van een vreselijke dood. Het filmpje is gemaakt bij de Tregudda Gorge in het Engelse Cornwall. Het is er mooi wandelen, maar niet overal even veilig. In het filmpje is te zien hoe eerst kleine stukjes van de klif afbrokkelen. Maar dan breekt plots een gigantisch stuk van de rots af, maar enkele meters voor twee wandelaars. Het filmpje werd gedeeld door de eigenaars van een lokaal museum die mensen waarschuwen om ‘extreem voorzichtig’ te zijn als je in dit gebied gaat wandelen. We begrijpen waarom!