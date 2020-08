In Rusland kijken mensen al iets minder snel op dan de gemiddelde Europeaan. Zo rijden auto’s in het Russische Vasyurinskaya, niet ver van de Zwarte Zee, gewoon voorbij een brand bij een tankstation. De truckbestuurder die brandstof moest leveren aan het tankstation had bij het vullen van de tanks niet alle veiligheidsmechanismes toegepast. Daardoor ontstond een gasontploffing van jewelste. Gelukkig liepen ‘slechts’ drie mensen brandwonden op, niemand raakte levensgevaarlijk gewond.