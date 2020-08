Drie ongevallen in weekend in Genk

Genk - Twee fietsers zijn zaterdag rond 11 uur gebotst op de Hasseltweg in Genk. Een 29-jarige Bilzenaar en een vrouw van 64 jaar uit het Brabante Gooik raakten gewond.

In de Vennestraat in Genk is een fietser in aanrijding gekomen met een voetganger. De 55-jarige fietser liep verwondingen op. Het ongeval gebeurde zaterdag rond 19 uur.

Twee wielertoeristen zijn zondagvoormiddag rond 10.45 uur tegen elkaar gereden in de Hengelhoefstraat in Genk. Bij dat ongeval raakten een 33-jarige man uit Maasmechelen en een Hasselaar van 39 jaar gewond.