Controles in Dilsen-Stokkem

Dilsen-Stokkem - In de Saalweg in Dilsen is zaterdagavond rond 21.45 uur een verdachte auto naar de kant gehaald. De inzittenden bleken een grote som geld bij te hebben. Ze hadden ook drugs in de auto. De bestuurder had drugs gebruikt. Zijn rijbewijs werd ingetrokken. De auto werd getakeld omdat er geen verzekeringsdocumenten konden worden getoond.

Zondagmorgen rond 1.30 uur heeft een 53-jarige bestuurder heel wat boetes gesprokkeld bij een controle op de Rijksweg in Dilsen. De man reed zwalpend over de straat en bleek te veel te hebben gedronken. Hij had geen geldig rijbewijs en in zijn auto lag een honkbalknuppel, dat is verboden. Voor wildplassen kreeg hij nog een GAS-pv.