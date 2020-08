Enige café waar Westvleteren te koop is, moet deuren sluiten wegens “onveilige situatie”

Het café ‘In de Vrede’ in Vleteren, het enige café waar de trappist van Westvleteren op de kaart staat, sluit tijdelijk de deuren. De veiligheid voor zowel klanten als personeel kon niet langer gegarandeerd worden, klinkt het in een aankondiging.

Zaterdagochtend zijn de politie van Vleteren, burgemeester Stephan Mourisse en de uitbaters van het café samengekomen om de situatie te bespreken. “Dat gebeurde op vraag van de uitbaters zelf”, zegt de burgemeester. “Omdat ze zoveel volk over de vloer krijgen, en niet iedereen de regels respecteert, vonden ze het risico te groot.”

Geen Westvleteren meer

“Een moeilijke beslissing, maar we willen onze verantwoordelijkheid nemen”, schrijft café ‘In de Vrede’ op Facebook. “De door de overheid verplichte richtlijnen in het kader van de coroancrisis kunnen wij niet meer garanderen door de talrijke bezoekers”.

Volgens Mourisse gaat het om 2.500 mensen per dag die langskomen. “Het is de enige plek in ons land en misschien wel heel Europa waar men Westvleteren kan bestellen.” Het verklaart de populariteit van de zaak. “Mensen komen van overal hierheen om het bier te proeven. Zeker nu meer uitstapjes in eigen land gebeuren.”

De uitbaters bekijken nu met een preventieadviseur hoe ze de verder situatie zullen aanpakken. Maar eerst sluiten ze voor minstens tien dagen de deuren. “Ondertussen wordt ook al het personeel getest”, klinkt het. “Daarna zien we wel weer wat er mogelijk is. Onze gemeente kleurt al donkerrood op de kaart, we willen geen onnodige risico’s nemen.”