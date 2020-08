Auto knalt tegen gevel van advocatenkantoor in Bilzen

Bilzen / Kortessem -

Een auto is zondagmorgen rond 4 uur van de weg gegaan in de bocht van de Grensstraat in Bilzen. De 35-jarige bestuurder uit Kortessem ging door een voortuin en kwam tot stilstand in de bureelruimte van advocaat Andy Beelen. De geschrokken bestuurder van de auto werd door de buren uit zijn auto geholpen en voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.