Vrienden van Sanda Dia spreken voor het eerst: “Als ik Reuzegommers terugzag, was mijn dag om zeep”

Op de begrafenis van Sanda Dia (20) sprak zijn vader deze woorden: “Sanda en zijn échte vrienden zijn een voorbeeld voor onze samenleving.” Die échte vrienden, dat zijn niet de leden van studentenclub Reuzegom, die door het gerecht worden vervolgd voor de fatale studentendoop in 2018. Wel een groep sympathieke studenten met de wereld aan hun voeten. Maar met een kras op hun ziel, omdat hun beste kameraad Sanda er niet meer bij is. Na de reconstructie van de laatste uren van Sanda vorige week in deze krant lanceerden ze de hashtag #justiceforsanda in de hoop dat er gerechtigheid komt.