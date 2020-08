Kampioen Toronto smeert LA Lakers nederlaag aan

De Toronto Raptors hebben zaterdagavond in de NBA-topper tegen de Los Angeles Lakers aan het langste eind getrokken. De regerende kampioen won in zijn eerste wedstrijd sinds de coronabreak met 107-92 van LeBron James en co.

Kyle Lowry ontpopte zich tot dé sterkhouder bij de Canadezen. Hij maakte 33 punten, plukte veertien rebounds en deelde zes assists uit. James kwam tot twintig punten en tien rebounds. De Lakers blijven ondanks de nederlaag comfortabel aan de leiding in de Western Conference. Toronto is de nummer twee in de oostelijke divisie, na de Milwaukee Bucks.

LeBron no-looks it to Dion for 3! ?



??: ESPN pic.twitter.com/ep5iyqnhrO — NBA (@NBA) August 2, 2020

De LA Clippers, tweede in het westen, wonnen zaterdagavond vlot van New Orleans. Onder aanvoering van Paul George (28 ptn) en Kawhi Leonard (24 ptn) zetten de Clippers de Pelicans met 126-103 opzij.

De meest opvallende prestatie van de avond in de NBA-bubbel in Disney World kwam op naam van T.J. Warren. Hij scoorde liefst 53 punten, een persoonlijk record, voor de Indiana Pacers in de 127-121 overwinning tegen de Philadelphia 76ers.

?? 53 PTS (career-high)

?? 9 3PM (career-high)

?? @Pacers W in Orlando opener



T.J. Warren GOES. OFF. ?? pic.twitter.com/yUoipSf1EE — NBA (@NBA) August 2, 2020

(belga)