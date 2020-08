Wout van Aert geniet na van droomzege in Strade Bianche, Mathieu van der Poel likt wonden na materiaalpech

Derde in 2018, derde in 2019, eerste in 2020: Wout van Aert kan nog steeds uitpakken met een bijna perfect rapport in de Strade Bianche. Maar na twee keer net niet schoot de man uit Lille nu wel de hoofdvogel af, en daar was hij vanzelfsprekend zeer blij mee. “Ik had van niemand in de kopgroep schrik”, klonk het na afloop. Zijn oude veldritrivaal Mathieu van der Poel was dan weer teleurgesteld nadat hij op het verkeerde moment een lekke band opliep.