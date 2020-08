Een vermoedelijk Nederlands meisje gaat de wereld rond met hartverwarmende beelden uit Pairi Daiza van dinsdag. Op de video is te zien hoe ze een kus krijgt van een walrus terwijl ze vol verbazing staat te kijken naar het dier in zijn groot aquarium. Buitenlandse pers van de VS tot het Verenigd Koninkrijk pikten de video al op.