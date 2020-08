Europese Gouden Schoen voor Ciro Immobile: 36 doelpunten in Serie A

De Gouden Schoen voor de topscorer van Europa is voor Ciro Immobile. De Italiaanse spits van Lazio maakte dit seizoen 36 doelpunten in de Serie A. Dat zijn er twee meer dan Robert Lewandowski, de Pool die in de Bundesliga 34 keer scoorde voor Bayern München.

In Engeland werd Jamie Vardy topscorer met 23 goals, Lionel Messi pakte de topscorerstitel in Spanje met 25 doelpunten. Messi ontving vorig jaar voor de zesde keer in zijn carrière de Gouden Schoen als topschutter van Europa.

Immobile had in principe alleen nog concurrentie van Cristiano Ronaldo, maar de Portugese vedette van Juventus sloeg de laatste competitiewedstrijd van het seizoen tegen AS Roma over. Ronaldo bleef daarom op 31 doelpunten staan.

Immobile wist in de slotwedstrijd van Lazio tegen Napels nog een keer te scoren. Zijn 36e competitietreffer van het seizoen bleek echter niet genoeg om een nederlaag te voorkomen (3-1). Lazio kwalificeerde zich als nummer vier van de Serie A wel voor de Champions League.

De 30-jarige Immobile evenaarde het record van Gonzalo Higuain, die in het seizoen 2015-2016 voor Napoli ook 36 doelpunten maakte in de Serie A. Francesco Totti was in 2006-2007 de laatste speler uit de Serie A die topscorer van Europa werd. Totti tekende toen voor 26 doelpunten voor AS Roma. (belga)